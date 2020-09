Kolejne zmiany na obwodnicy Kobylanki [ZDJĘCIA]

Fot. GDDKiA oddział w Szczecinie Fot. GDDKiA oddział w Szczecinie Fot. GDDKiA oddział w Szczecinie Fot. GDDKiA oddział w Szczecinie

Na Obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa, między Szczecinem a Stargardem, dobudowano już drugą, brakującą północną jezdnię.

Można tam przejeżdżać, ale w obu kierunkach jedną częścią trasy, tą w kierunku Szczecina. Południowa jezdnia pozostaje zamknięta.



Jezdnię, którą jeździliśmy, już dawno trzeba odnowić - powiedział Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA.



- Będą wymienione bariery energochłonne, które będą spełniały nowe wymagania i wytyczne. Będą również wymienione elementy odwodnienia, uzupełnione zostanie oznakowanie pionowe i poziome - mówił Lendner.



Cała inwestycja obejmuje też zupełnie nową jezdnię, prowadzącą przez miejscowość Niedźwiedź. To spore ułatwienie nie tylko dla kierowców - dodaje Mateusz Grzeszczuk, rzecznik oddziału.



- Ułatwienie w drodze do Szczecina, do dzielnicy Dąbie. Natomiast dla nas, z punktu widzenia drogi krajowej, to kluczowe jest to wyprowadzenie pojazdów wolnobieżnych - mówił Grzeszczuk.



Obwodnicą Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa w obu kierunkach powinniśmy pojechać już w połowie listopada.