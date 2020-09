Korki w regionie. Wymagana cierpliwość [AKTUALIZACJA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Zator na drodze S3 do Szczecina - to efekt powrotów znad morza. Są również inne utrudnienia.

Godz. 18.30

Na drodze nr 3 w kierunku znad morza w stronę Szczecina coraz więcej aut i korki. Od zjazdu w Kliniskach do zwężenia jezdni za Węzłem Rzęśnica utworzył się prawie 5-kilometrowy zator.



Nieco wcześniej - na S3 - w rejonie Węzła Goleniów Południe mamy także 1-kilometrowy korek. To z powodu zwężenia jezdni.



Nie inaczej na drodze nr 142, czyli na "chociwelce"; przed Węzłem Rzęśnica trzeba postać na wjeździe na S3.



Wjazd do centrum Szczecina również mocno utrudniony - od strony Stargardu na drodze nr 10 przed Kijewem.



W Przecławiu na drodze nr 13 po godz. 18 zderzyły się dwa auta osobowe. Nikomu nic się nie stało, ale jeden pas ruchu jest zablokowany. Tworzy się spory korek, utrudniena mogą potrwać do godz. 20.



Godz. 14.30

Kierowcy stoją w korku od zjazdu na Kliniska aż do zwężenia jezdni za Węzłem Rzęśnica, czyli do miejsca, gdzie drogowcy budują przejście dla zwierząt. Zator w stronę Szczecina mierzy ok. 4 kilometrów.



A na wyjeździe z miasta - w kierunku północnym - także utrudnienia. Zaczynają się już ok. 1 kilometra przed Węzłem Dąbie.