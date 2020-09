źródło: GDDKiA

W szczecińskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otwarto właśnie koperty z ofertami potencjalnych wykonawców.

Wpłynęło 13 ofert, których wartość wynosi od 1,5 do 4,5 miliona.



Obwodnica o długości ok. sześciu kilometrów jest jedną z dziewięciu inwestycji w województwie zachodniopomorskim przewidzianych do realizacji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.