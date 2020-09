Kołobrzeska policja poszukuje mężczyzny, który ukradł samochód oraz włamał się do mieszkania.









Do zdarzenia doszło jeszcze w sierpniu. Wówczas mężczyzna włamał się do mieszkania przy ulicy Złotowskiej, skąd zabrał między innymi kluczyki do samochodu marki Jeep. Następnie odjechał skradzionym pojazdem.Sprawcę nagrała kamera zainstalowana w garażu budynku.Osoby, które rozpoznają mężczyznę, proszone są o kontakt z kołobrzeską komendą policji.