Zapowiedź przedterminowego oddania odcinka S3 [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin]

Co najmniej 4 miesiące przed wyznaczonym terminem będzie w całości oddany do ruchu przebudowywany odcinek trasy S3 między węzłem Goleniów Północ a Rzęśnicą. Taką deklarację usłyszeliśmy od wykonawcy już kilka miesięcy temu.

Prace są mocno zaawansowane, ale czy uda się dotrzymać słowa? Kontrakt kończy się w kwietniu, ale deklarację podtrzymujemy - powiedział dyrektor kontraktu spółki Budimex, Robert Jastrzębski.



- Jednym z naszych celów było oddać dla użytkowania kierowców trasę główną z wykorzystaniem wszystkich relacji na Węzłach Rzęśnica i Kliniska do czerwca tego roku - powiedział.



I tak się stało. Teraz trwają już prace wykończeniowe.



- Skupiliśmy się na wykonaniu prac poza trasą główną, poza pewnymi elementami związanymi z barierami i ekranami. Te prace będą prowadzone do końca października, może do połowy listopada, zależy to od warunków atmosferycznych. Potwierdzam, że jeszcze w tym roku zakres tych prac będzie wykonany - dodaje Jastrzębski.



Do końca roku będzie też zakończona w ramach innego zlecenia budowa przejścia dla zwierząt nad autostradą A6.