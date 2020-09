Na stołach rybne smakołyki, a w tle szanty [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W Trzebieży trwa impreza "Wolin z rybą na talerzu". Na miejscu można między innymi wziąć udział w konkursach, skorzystać z porad dietetyka, czy bezpłatnie spróbować rybnych potraw.

Mimo deszczowej pogody, chętnych do degustacji nie brakowało. - Właśnie przyszedłem na rybkę, żeby dobrze zjeść. Przyszliśmy tutaj całą rodziną. - Bardzo ładnie jest. Próbowałyśmy już zupki, była smaczna, doprawiona bardzo dobrze - mówili uczestnicy imprezy.



- Jeżeli mamy takie ryby, jak te z Zalewu, to chyba nie ma nic lepszego. Fajnie je przyrządzić wystarczy. To po prostu jest urozmaicenie naszej codziennej diety - zachęcał Leszek Wodnicki.



Impreza potrwa do godziny 18:00. Organizatorem jest Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków.