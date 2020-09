Konkurs wiedzy historycznej w stulecie Bitwy Warszawskiej

"Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921" będzie tematem konkursu wiedzy historycznej, który zorganizują wspólnie Archiwum Państwowe oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Będą mogli wziąć w nim udział zarówno uczniowie szkół ponadpodstawowych jak i szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.Konkurs objęli honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W przedsięwzięciu chodzi przede wszystkim o upamiętnienie Bitwy Warszawskiej w związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą tego wydarzenia.- Powinniśmy zachęcać młode osoby do poszukiwań, choćby z tego względu, by zrozumieć jak dzisiaj nasza wolność wygląda, bo trzeba poszukać podstaw wolności, którą osiągnęliśmy i cieszmy się z niej choćby przez to, że ją doceniamy - podkreśla Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Magdalena Zarębska-Kulesza.Dodaje, że istotna jest tu także popularyzacja wiedzy na temat bohaterów i symboli związanych z wojną polsko-bolszewicką.Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 2 października poprzez formularz dostępny na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.