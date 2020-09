Miasto zapewniło materiały, a mieszkańcy sami sobie budują drogę [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Eksperymentalna droga powstaje w Chojnie. Miasto płaci za materiały, a budują sami mieszkańcy.

Ulica Czereśniowa w Chojnie to piach, kamienie i doraźnie zasypywane dziury. Teraz to się zmienia, trwa budowa i lada moment mieszkańcy będą mieli nową drogę.



- Drogę tak zwaną śladową i ona jest zrobiona z płyt betonowych. I na dwa ślady. Przeważnie takie drogi realizowane są na osiedlach. Domówiliśmy się z mieszkańcami ulicy Czereśniowej, że wykonamy ją wspólnie. My zakupimy materiał, a oni dadzą swoją robociznę - tłumaczy Marcin Pisanko, wiceburmistrz Chojny.



Mieszkańcy cieszą się z drogi, ale jednak woleliby do niej nie dokładać.



- No myślę, że to nie jest w porządku. Skoro gmina inne drogi buduje sama, to dlaczego my mamy się dokładać? Ale tak jest, bo nie było innego wyjścia. - Tak liczyliśmy koło 10 tysięcy na mieszkańca trzeba było wyłożyć - mówią.



Jeśli takie rozwiązanie sprawdzi się na ulicy Czereśniowej, inne osiedlowe drogi także doczekają się budowy. W tym ulica Jodłowa, której sprawa była poruszana na antenie Radia Szczecin w "Czasie reakcji".



Jak szacuje gmina, budowa kilometra tradycyjnej drogi to milion złotych, a śladowej z płyt - około 250 tys. zł.