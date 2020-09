Droga Wołczkowo-Dobra. Remont rozpoczęty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej pomiędzy podszczecińską Dobrą a Wołczkowem.

To prawie 5-kilometrowy odcinek od granicy administracyjnej Szczecina, aż do głównego ronda w Dobrej. Koszt przebudowy to ponad 3,5 miliona złotych.



Inwestycja jest finansowana z budżetu wojewody zachodniopomorskiego, Powiatu Polickiego oraz Gminy Dobra.



- Powiat Policki przystąpił do realizacji inwestycji, która będzie kompatybilna z realizowanymi dotychczas inwestycjami na tym terenie. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyremontowana zostanie nawierzchnia jezdni. Będzie to uzupełnienie inwestycji, którą obecnie prowadzi Gmina Dobra - budowy ścieżki rowerowej jak i przedłużenie robót prowadzonych w ramach przebudowy Węzła Głębokie - mówi Magdalena Sochanowska ze Starostwa Powiatowego w Policach.



Prace potrwają do końca listopada.

