Związkowcy w "Dolnej Odrze" zaniepokojeni [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Czy podział Zespołu Elektrowni "Dolna Odra" może oznaczać problem dla części załogi, która pracuje przy blokach węglowych? Zdaniem związkowców, może na to wskazywać decyzja o wydzieleniu z Zespołu dwóch elektrociepłowni.

Anna Grudzińska z Solidarności w ZEDO mówi, że brakuje informacji, co stanie się, gdy w 2023 roku ruszą bloki parowo-gazowe, a węglowe trzeba wyłączyć w ramach troski o klimat.



- Zaplanujmy harmonogram działań wspólnie w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Jeżeli coś podpisaliśmy i coś zagwarantowała Polska Grupa Energetyczna, to chcemy, żeby to przedsiębiorstwo było polskie i chcemy, żeby działania rządu były sprawiedliwe dla wszystkich grup społecznych - powiedziała Grudzińska.



Wiceprezes PGE do spraw operacyjnych Ryszard Wasiłek w odpowiedzi tłumaczył, że grupa wybuduje nową elektrociepłownię, będą nowe bloki gazowo-parowe a decyzję o działaniu bloków węglowych obecnie trudno planować.



- Nie wiemy, co będzie za rok czy za dwa. Nie można dziś precyzyjnie siąść i zagwarantować, że te bloki będą pracowały do 2028, czy 2030, czy któregoś roku. Przy tak zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych - podkreślił Wasiłek.



Związkowcy przegłosowali przyjęcie stanowiska do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, w którym zwracają uwagę, że planowany podział ZEDO to złamanie wcześniejszych porozumień. Wyrażają także niepokój o los części załogi elektrowni.