Kolejny fragment drogi do Stobna zostanie zamknięty [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

W środę wieczorem drogowcy zamykają kolejny fragment drogi powiatowej ze Szczecina do Stobna.

Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Rodzinną do skrzyżowania z ul. Długą. Drogowcy układać będą ostatnią ścieralną warstwę asfaltu.



To już ostatni etap gruntownej przebudowy drogi biegnącej w kierunku miejscowości Warnik - mówi Magdalena Sochanowska ze Starostwa Powiatowego w Policach.



- Warstwa ścieralna to już jest końcówka prac bitumicznych, jakie zostały do wykonania. Zarówno na jezdni, jak i na ciągu pieszo-rowerowym. Do wykonania pozostały tylko prace brukarskie, drobne prace wykończeniowe, nasadzenia drzew w okolicach ulicy Okulickiego. Także te prace mają się już ku końcowi i zostaną zakończone na początku listopada - mówi Sochanowska.



Brak możliwości przejazdu w okolicach miejscowości Stobno będzie obowiązywał już od godziny 19.00. Prace drogowe potrwają do czwartku do godziny 7.00 rano.