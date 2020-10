Protest w Stargardzie. Rolnicy przeciwko "Piątce dla zwierząt" [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Około 50 rolników z powiatu Stargardzkiego, Choszczeńskiego i Goleniowskiego blokowało w środę ulice Stargardu oraz drogi krajowe naszego regionu.

Kilkugodzinna demonstracja była elementem ogólnopolskiej akcji protestacyjnej przeciwko uchwaleniu przez Sejm i Senat tzw. "Piątki dla zwierząt".



- W blokadach brali udział rolnicy reprezentujący nie tylko branżę futerkową i drobiarską - mówi jeden z protestujących, Stanisław Barna z Solidarności Rolników Indywidualnych. - To nie chodzi tylko o futerka, bo futerka jakby są tutaj taką przykrywką. Chodzi o to, jak ma się ta ustawa, państwo sami widzą. Na kurczęta jest ubój rytualny, na wołowinę - nie. W rolnictwie jest to łańcuch zamknięty. Zboże będzie na pewno tańsze, wołowina spadnie, drób pójdzie do góry, bo trzeba będzie utylizować, bo norki tego nie zjedzą. Tak jak mówię, jest to łańcuch zamknięty.



Protestujący w środę rolnicy zapowiedzieli dalsze blokady dróg oraz biur poselskich i senatorskich, jeśli ich żądania całkowitego wycofania się z tej ustawy nie zostaną spełnione.

- Zboże będzie na pewno tańsze, wołowina spadnie, drób pójdzie do góry, bo trzeba będzie utylizować, bo norki tego nie zjedzą. Tak jak mówię, jest to łańcuch zamknięty - tłumaczy Barna.