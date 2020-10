Podwyżki w Policach. Burmistrz (na razie) milczy

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Od ok. 50 do 100 procent wzrosnąć mają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Police.

Tak wynika z projektu uchwały w tej sprawie, który przedłożył radnym burmistrz Władysław Diakun.



Uchwała ta będzie we wtorek głosowana w trakcie obrad Rady Miejskiej w Policach. Według wstępnych założeń opłaty dla mieszkańców domków jednorodzinnych wzrosłyby o prawie 50 procent.



Natomiast mieszkańcy osiedli mieszkaniowych rozliczani byliby według nowego systemu, czyli od ilości zużytej wody.



Przy zaproponowanych przez burmistrza stawkach i obecnym średnim zużyciu wody w Policach - to wzrost o ok. 100 proc.



Zmiany miałyby obowiązywać już od 1 stycznia 2021 roku.



O komentarz w sprawie zaproponowanych nowych stawek poprosiliśmy burmistrza Polic, Władysława Diakuna.



Od prawie dwóch tygodni czekamy na odpowiedź.