Budują fabrykę. Będzie praca. Ale trzeba poczekać do 2022 [ZDJĘCIA]

Fabryka sprzętu medycznego powstanie w strefie ekonomicznej w Trzebuszu.

To pięć tysięcy metrów kwadratowych, gdzie będzie się produkować wstrzykiwacze do podskórnego podawania leków. To - między innymi - specjalne strzykawki do podawania insuliny.



Zbuduje ją firma Nemera, która kupiła firmę Copernicus zajmującą się produkcją, która ma już siedzibę w Szczecinie - mówi prof. Alebrto Lozano były prezes firmy Copernicus i dyrektor firmy Nemera.



- Budowę rozpoczniemy wiosną przyszłego roku. Do tego momentu będziemy wprowadzać solidne, ale przyspieszone tempo projektowania zakładu. Przewidujemy, robimy właśnie "master plan"; jaki będzie pierwszy, najszybszy etap budowy. A później będziemy je włączać jako kolejne moduły - zapowiedział dyrektor firmy.



Będą też nowe miejsca pracy,ale na razie trudno oszacować, ilu pracowników znajdzie tam zatrudnienie. Będą to na pewno wysoko wykwalifikowani specjaliści



- Mamy inżynierów i operatorów: do spraw produkcji, konstruktorów, do logistyki i "market access", też do wtrysku, cały zespół... To bardzo ważne - podkreślił prof. Lozano.



Fabryka ruszy w drugim kwartale 2022 roku.