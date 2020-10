Szczecin na 6. miejscu Rankingu Samorządów

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

W Rankingu Samorządów miasto Szczecin zajęło 6. miejsce. Zestawienie przygotował dziennik Rzeczpospolita.

Twórcy oceniali dokonania i kondycję miast i gmin. Szczecin znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu miast na prawach powiatu. W porównaniu do ubiegłorocznego zestawienia, awansował aż o dziewięć pozycji. I jest to jedyne miasto z naszego regionu docenione w zestawieniu.



Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Porównywane są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie. Komisja sprawdzała między innymi efektywności zarządzania finansami, wpływu na jakość życia mieszkańców, ochrony środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych oraz m.in.: jakości zarządzania urzędem.



W rankingu, w którym doceniono Szczecin, na pierwszym miejscu znalazły się Gliwice, na drugim Opole, a na trzecim Sopot.