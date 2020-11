Założenia budżetu Szczecina: Realizowane inwestycje utrzymane, ale na razie bez nowych

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Budżet stabilny w czasie niepewności, co do rozwoju pandemii - mówił we wtorek radnym skarbnik Szczecina Stanisław Lipiński przedstawiając założenia planu wydatków miasta w przyszłym roku.

Nie ma cięć w już realizowanych bądź przygotowanych inwestycjach, choć dopóki sytuacja się nie unormuje, nie będzie też nowych.



Prezydent Szczecina przedstawił już publicznie plan wydatków na 2021 rok, a we wtorek o dokumencie dyskutowali radni komisji budżetu.



Skarbnik Stanisław Lipiński oceniał, że mimo utraty w tym roku prawie 100 milionów z lokalnych opłat, w przyszłym roku miasto dalej będzie się rozwijać.



- Pomimo tych trudności, główne linie rozwoju są utrzymane - zapewnił Lipiński.



Utrzymanie programu inwestycji było także możliwe, dzięki ponad 94 milionom złotych, jakie Szczecin dostał od rządu. Samorząd czeka na rozwój sytuacji z pandemią, ma nadzieję także na pomoc w wydatkach bieżących.



- Straciliśmy rezerwy, mieliśmy zawsze sporo rezerw do przodu, a można powiedzieć, że te rezerwy się nam skończyły. Nie ma przestrzeni na nowe inwestycje i nowe wydatki bieżące - powiedział Lipiński.



Według informacji przedstawianych radnym, rada miasta będzie głosowała budżet Szczecina roku 2021 na sesji pod koniec listopada. Prezydent ma tam bezpieczną większość swojego klubu radnych Bezpartyjnych oraz Koalicji Obywatelskiej.