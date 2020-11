Paderewski w studiu koncertowym Radia Szczecin [ZDJĘCIA]

Ignacy Jan Paderewski. Fot. Zbiory Archiwum Akt Nowych w Warszawie Uroczystość otworzył Artur Kubaj – prezes Radia Szczecin. Fot. Robert Stachnik Sławomir Wilk – pianista zagrał w Radiu Szczecin podczas światowej premiery płyty zawierającej Symfonię h-moll op. 24 „Polonia” Ignacego Jana Paderewskiego. Fot. Robert Stachnik Okładka płyty. Symfonia h-moll op. 24 „Polonia” Ignacego Jana Paderewskiego. Fot. Materiały prasowe

Retransmisja koncertu ze światowej premiery płyty zawierającej Symfonię h-moll op. 24 „Polonia” Ignacego Jana Paderewskiego, odbędzie się w środę na antenie i stronach internetowych Radia Szczecin.

Uroczystość zorganizowano 28 października 2020 roku w studiu im. Jana Szyrockiego w 110-rocznicę pierwszego wykonania dzieła na I Zjeździe Muzyków Polskich we Lwowie w obecności Paderewskiego oraz w 160. urodzin twórcy i z okazji 75-lecia Radia Szczecin.



- Ignacy Jan Paderewski towarzyszy Radiu Szczecin bardzo często, bo dedykowaliśmy Jemu m.in. koncert, który w setną rocznicę odzyskania Niepodległości, zagrał Wynton Marsalis. Dziś Paderewski ponownie zawitał w naszym studiu - powiedział na początku spotkania Artur Kubaj, prezes Radia Szczecin.



- W jednym z ostatnich przemówień po klęsce Kampanii Wrześniowej mówił, że Polska nie zaginie, a żyć będzie. I się nie pomylił, bo Polska została wskrzeszona w 1945 roku, a w 1989 odzyskała pełnię suwerenności - dodał Kubaj.



Inicjatorami nagrania płyty przez firmę DUX z Symfonią „Polonia” byli Wolodymyr Sywohip - dyrektor Lwowskiej Filharmonii Narodowej, Anna i Jan Koprowiczowie oraz dyrygent Bohdan Boguszewski.



- Prowadziłem tę Symfonię trzykrotnie, w Berlinie, Szczecinie i zostałem zaproszony do Lwowa. I muszę powiedzieć, że w Berlinie i Szczecinie miałem dużo wątpliwości, to we Lwowie wszystko płynęło. Ja wtedy zażartowałem sobie, no teraz, to ja mógłbym nagrać tę Symfonię - stwierdził Boguszewski.



Podczas premiery płyty, Mariusz Olczak - dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie wygłosił wykład o Paderewskim, a Sławomir Wilk zagrał Jego Sonatę fortepianową es-moll op. 21. Początek retransmisji wydarzenia w Radiu Szczecin po godzinie 19.