Wieczorek: Gazeta Wyborcza jest słynna z tego, że różne tego typu fake newsy podaje [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Gazeta Wyborcza jest słynna z tego, że podaje różnego rodzaju fake newsy - w ten sposób poseł Dariusz Wieczorek odniósł się do relacji Wyborczej ze szczecińskiego Strajku Kobiet.

Gazeta informowała, że młode działaczki feministyczne były poirytowane upolitycznieniem wiecu ze względu na udział Dariusza Wieczorka.



- Absolutnie zaprzeczam temu i to jest oczywiście jawna nieprawda, natomiast ja tego nie prostuje, bo Gazeta Wyborcza jest słynna z tego, że różne tego typu fake newsy podaje. Generalnie ja w ogóle nie miałem planu, żeby przemawiać, natomiast zostałem o to poproszony przez te działaczki, dlatego jestem absolutnie zdziwiony - powiedział Wieczorek.



Podczas konferencji prasowej podsumowującej roczną pracę w Sejmie, poseł Dariusz Wieczorek wytłumaczył reporterowi Radia Szczecin dlaczego zgolił wąsy, gdy został parlamentarzystą.



- Przed wyborami założyłem się z kolegami, którzy namawiali mnie, żeby zgolić wąsy przed wyborami. Mówiłem, że przed wyborami nie będę, natomiast jest zakład, że jak zostanę posłem, to zgolę te wąsy. I tak się stało. Jak zostałem posłem, jestem człowiekiem honorowym. Trzeba było to zrealizować. Zgoliłem, ale wąsy mają to do siebie, że można zgolić, a one odrastają. Na razie dobrze się czuję - stwierdził Wieczorek.



Poseł Dariusz Wieczorek zasiada w Sejmie w Komisji do Spraw Energii, Klimatu a także Gospodarki Morskiej i Finansów Publicznych.

Gazeta informowała, że młode działaczki feministyczne były poirytowane upolitycznieniem wiecu ze względu na udział Dariusza Wieczorka. Podczas konferencji prasowej podsumowującej roczną pracę w Sejmie, poseł Dariusz Wieczorek wytłumaczył reporterowi Radia Szczecin dlaczego zgolił wąsy, gdy został parlamentarzystą.