Miało być większe, powstanie skromniejsza wersja. Ruszy budowa schroniska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wkrótce ruszy budowa nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Miasto podpisało umowę z wykonawcą - poinformował prezydent Piotr Krzystek na Facebooku.

Przytulisko powstanie przy ulicy Południowej. Będą tam dwa pawilony dla psów i jeden dla kotów. W sumie będzie miejsce dla 80 psów i 60 kotów. To skromniejsza wersja schroniska, pierwotnie miało powstać większe. Inwestycja ma kosztować ponad piętnaście milionów złotych.



Oferty poznaliśmy pod koniec lipca - mówił w czwartek szczecińskim radnym dyrektor wydziału gospodarki komunalnej Paweł Adamczyk.



- Na skutek pewnego procesu odwołań, prowadzonych przez dwa podmioty, które złożyły najkorzystniejszą ofertę, tak naprawdę dopiero dzisiaj możemy tę umowę podpisać. Ostatecznie będzie to firma Adamiec, to jest druga oferta jeśli chodzi o cenę. Ale podmiot jest nam znany, dzisiaj realizuje inwestycję przebudowy-modernizacji Teatru Letniego przy współpracy z Wydziałem Inwestycji Miejskich - mówi Adamczyk.



Przytulisko zbuduje się firma Adamietz ze Strzelec Opolskich. Nowe schronisko dla bezdomnych zwierząt ma być gotowe za dwa lata.