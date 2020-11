Szczeciński Rower Miejski czekają zmiany

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prawie pół miliona złotych rocznie - tyle Miasto Szczecin przeznacza na naprawy rowerów miejskich.

To głównie przez niedbalstwo i brak szacunku dla rzeczy wspólnych - mówią nam zirytowani mieszkańcy Szczecina. Ponad to użytkownicy jednośladów proponują, że pomóc może wzrost cen wypożyczenia roweru.



- Obecna formuła się nie wyczerpała, jednak wymaga modernizacji - odpowiadają urzędnicy.



Zdaniem przechodniów wraz ze wzrostem cen za jednoślady, wzrośnie też szacunek użytkowników do sprzętu. - Wydaje mi się, że brak jest odpowiedniej opłaty. Ludzie traktują to jako wspólne dobro, a wspólnego się nie szanuje. - To zwykłe ludzkie niedbalstwo. Może gdyby były większe opłaty, to coś by się zmieniło. Czasami widać, że te rowery leżą gdzie się da. - To chyba kwestia wychowania. Z domu to się wynosi, taką niedbałość o nieswoje - komentowali szczecinianie.



Wojciech Jachim z miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne podkreśla, że obecny rok nie różni się wiele od poprzednich.



- Rowerów porzuconych odnajdujemy średnio tyle co zawsze, około 10 tygodniowo. Co do zaginionych, aktualnie jest ich 69. Po zakończeniu sezonu, połowa się odnajdzie, tak jak w poprzednich latach, na liście będzie pewnie około 30 sztuk. Zdecydowana większość naszych użytkowników korzysta z rowerów w prawidłowy sposób, nieliczni nie potrafią. Myślę, że jest to przejaw społecznej niedojrzałości. Sprawcami rowerowych dewastacji są najczęściej młodzi ludzie - tłumaczy Jachim.



2020 rok to najgorszy okres dla Szczecińskiego Roweru Miejskiego. Jednoślady wypożyczano zaledwie 200 tysięcy razy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowano również najwięcej porzuceń i kradzieży rowerów. W przyszłym roku system przejdzie modernizację. Jak zapowiadają urzędnicy, rower miejski ma być dostępny do wypożyczenia wszędzie - podobnie jak skutery czy hulajnogi elektryczne.