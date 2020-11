Kolejny ważny krok przy przebudowach szczecińskich torowisk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to jeszcze w tym miesiącu Spółka Tramwaje Szczecińskie podpisze umowę z wykonawcą, który przebuduje torowiska między Dworcem Niebuszewo a placem Żołnierza.

Krakowskie ZUE musi teraz przygotować wszystkie potrzebne dokumenty, w tym gwarancje i zabezpieczenia finansowe, aby można było ją popisać.



Trwają też ostatnie przygotowania do rozpisania przetargu na kolejną wielką przebudowę obejmującą ulicę Kolumba - informuje Krystian Wawrzyniak, prezes Tramwajów Szczecińskich.



- Do końca roku ogłosimy przetarg, bo jest kilka powodów. Przede wszystkim ucieka czas, ale też od 1 stycznia zmienia się prawo zamówień publicznych. Chcielibyśmy to zrobić jeszcze w obecnej procedurze i żeby do tego postępowania zastosowanie miała ta wykładnia prawa i te wyroki Krajowej Izby Odwoławczej. Chcemy w tym roku mieć mieć wygłoszone wszystkie postępowania, oprócz jednego na jedną podstację - mówi Wawrzyniak.



Przebudowa ulicy Kolumba objąć ma również modernizację pętli Pomorzany i wymianę torów na alei Powstańców Wielkopolskich.