Jest zgoda na pomnik św. Jadwigi, choć nie wszystkim podoba się projekt

Radni zgodzili się na postawienie pomnika świętej Jadwigi Królowej Polski w Kijewie - to część zwycięskiego projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego "Różane Ogrody II".

Nie wszystkim podobał się wygląd zamówionej figury, chcieli przeprowadzenia konkursu. W tej sprawie wypowiadali się też mieszkańcy dzielnicy i głosy co do walorów estetycznych pomnika były podzielone. I na to zwracał uwagę zastępca prezydenta Michał Przepiera.- Wiemy, że ta sprawa wywołała emocje i dyskusję. Zauważyliśmy, że na gruncie uczucia artystycznego, gustów, te emocje jeszcze bardziej się potęgują - mówił Przepiera.Klub KO w większości nie wziął udziału w głosowaniu, a jeden radny był przeciw. Przewodniczący komisji kultury Przemysław Słowik z KO zapewniał, że pomnika chcą, bo jest częścią projektu z SBO - ale nie takiego.- Żebyśmy nie podejmowali tej uchwały, powołali osoby odpowiedzialne do oceny merytorycznej i artystycznej, tak jak to było chociażby przy pomniku Jarzyny - mówił Słowik.Przeciwnicy zwracali uwagę na głosy krytyki fachowców od rzeźbiarstwa. Mariusz Bagiński z Bezpartyjnych odpowiadał, że jemu figura się podoba.- Znając środowiska artystyczne, oczywiście jeden drugiego raczej nie pochwali. Czasami sie wstrzymają i ugryzie w język - mówił Bagiński.Miasto tłumaczyło wcześniej, że nie było zainteresowania rzeźbiarzy przygotowaniem figury Świętej Jadwigi. Ostatecznie wykonał ją Stanisław Motyka z Kamienia Pomorskiego.