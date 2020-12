"Sytuacja poważna, wirusa w środowisku krąży bardzo dużo"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sytuacja epidemiczna w regionie jest bardzo poważna, nie możemy lekceważyć obostrzeń, szczególnie w okresie świątecznym - ostrzega profesor Miłosz Parczewski, lekarz naczelny ds. Covid-19.

Według statystyk prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, w ostatnich dniach spada liczba zakażeń w regionie. Ale zdaniem Parczewskiego, sytuacja epidemiczna w Zachodniopomorskiem jest nadal bardzo zła.



- Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich, naprawdę wszystkich, żeby w okresie przedświątecznym skoncentrować się na ochronie osób starszych i uważać na bliższe kontakty. Cały czas jesteśmy w sytuacji, gdzie wirusa w środowisku krąży bardzo dużo - podkreśla Parczewski.



- Epidemia to nie są żarty - dodaje Magda Wiśniewska, kierownik szpitali tymczasowych w Szczecinie. - Ten wirus istnieje i zbiera naprawdę śmiertelne żniwo i to niestety zbiera śmiertelne żniwo wśród coraz młodszych osób. Ale jeśli dalej będziemy się tak zachowywać, jak widzę w centrach handlowych, czyli dzikie tłumy ludzi, to szpitale zapełnią się nam w ciągu kilkunastu dni.



We wtorek rząd ogłosił program masowych szczepień przeciwko koronawirusowi. Pierwsze osoby preparaty otrzymają już w styczniu.