PCK pakuje paczki dla potrzebujących [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

200 paczek trafi do dzieci, seniorów i osób bez dachu nad głową - czyli podopiecznych szczecińskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.

W środę w siedzibie organizacji odbyło się wielkie pakowanie słodyczy, zabawek ale i produktów które posłużą do przygotowania Świąt:



- To jest dla naszych najmłodszych podopiecznych, dla szkół czy podopiecznych Wesołej Chatki. Mamy tu słodycze, mikołajki. O rodzicach też pomyśleliśmy, dlatego mamy tutaj kawę, pierniczki, makowca. Znajdziemy tutaj również cukier, mąkę czy majonez, którego wystarczy chyba do Wielkanocy. Mamy tutaj też grę "Siódme poty", maskotki. A tutaj kartka od nas z życzeniami - wymieniała jedna z uczestniczek pakowania.



- Paczek przygotowujemy 200 sztuk, trafią do naszych seniorów, do osób samotnych, do rodzin z dziećmi. Do podopiecznych naszych placówek, a więc Klubu Seniora, Dziennego Domu Seniora, Wesołej Chatki, świetlicy środowiskowej oraz do osób bezdomnych - informowała Iwona Baryła, pracownik wydziału organizacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża.



Każda paczka jest warta około 150 zł. Ich przygotowanie było możliwe m.in. dzięki sponsorom. Pierwsze torby z prezentami trafią do potrzebujących w czwartek.