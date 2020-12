Nie będzie kary za instalację upamiętniającą paprykarz

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kilkumetrowa, charakterystyczna czerwona puszka, w której sprzedawano potrawę, stanęła w październiku na szczecińskiej Łasztowni.

Ustawiła ją za własne pieniądze i na swoim terenie spółka Gryf Nieruchomości. Po kilku tygodniach jednak trzeba było ją zdemontować, bo tak zadecydował Miejski Konserwator Zabytków.



- Obiekt stanął bez uzgodnień - wyjaśniał w poniedziałek, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", Miejski Konserwator Michał Dębowski. - Obszar jest wpisany do rejestru zabytków jako zespół dawnej rzeźni miejskiej i wszystko, co wpływa na wygląd zabytku wpisanego do rejestru, wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. Wniosek w ogóle nie został złożony, po prostu inicjator budowy podziałał trochę metodą faktów dokonanych.



- Kar jednak nie będzie - dodał Michał Dębowski. - Bardzo szanuję wkład tych osób, które wymyśliły ten produkt. Umówiliśmy się z zarządcą tego terenu, że nie będę wytaczał jakichś niepotrzebnych armat w postaci decyzji administracyjnych, kar pieniężnych. To była taka gentelmeńska umowa, że zostanie przeniesiona ta instalacja.



Spółka Gryf Nieruchomości na razie nie podjęła decyzji, czy paprykarz stanie w innym miejscu.

