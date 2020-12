Najpierw remont. Ale potem - pięknie

Kamienica z 1890 roku przejdzie kapitalny remont. źródło: Tomasz Klek rzecznik prasowy miasta ds mieszkalnictwa

Kolejna kamienica w centrum miasta ma odzyskać dawny blask - zapowiada TBS Prawobrzeże.

Tym razem chodzi o narożny budynek na deptaku Bogusława: to tam działała cukiernia Duet.



Kamienica z 1890 roku przejdzie kapitalny remont. Odnowiona zostanie elewacja i zdobienia, renowację przejdą balkony, wymieniony będzie dach.



Kolor elewacji uzgodniony zostanie z Miejskim Konserwatorem Zabytków, który ustali jak wyglądała pierwotnie. Wewnątrz przebudowane zostaną pomieszczenia, a klatka schodowa - wyremontowana wyremontowana.



Wewnątrz kwartału zbudowana będzie winda. Na poddaszu powstaną mieszkania i biura, dlatego dach zostanie podwyższony.



W budynku wymienione będą również instalacje. Koszt inwestycji to ok. 5.5 mln zł brutto.