Latasz dronem? Szykuj się na szkolenie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od czwartku obowiązują nowe regulacje dotyczące właścicieli dronów.

Większość tego typu urządzeń musi zostać zarejestrowana w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, a ich właściciele muszą przejść specjalne szkolenie.

Wszystko to ma służyć poprawie bezpieczeństwa, ograniczyć liczbę incydentów z udziałem dronów, a także zapewnić przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych. Jak mówi prezes ULC Piotr Samson, tylko niektóre drony nie będą musiały zostać zarejestrowane.



- Dotyczy to wszystkich użytkowników dronów o wadze powyżej 250 g., bądź dronów, które mają możliwość robienia zdjęć; i tutaj mamy również drony poniżej 250 g., ale jeżeli taki dron ma zamontowaną kamerę, to również użytkownik takiego drona musi przejść odpowiednie szkolenie i musimy go zarejestrować - wyjaśnia Samson.



Podczas szkolenia właściciele dronów dowiedzą się między innymi w jakich miejscach nie wolno robić zdjęć. Zostanie ono zakończone testem, którego zaliczenie będzie warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie maszyny w przestrzeni powietrznej.

