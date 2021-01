Opłata cukrowa obowiązuje. Co to oznacza dla konsumentów?

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Słodkie życie będzie kosztować więcej. Od 1 stycznia obowiązuje w Polsce tak zwana opłata cukrowa, który podnosi ceny napojów słodzonych. Rząd argumentuje to troską o zdrowie społeczeństwa.

W "Radiu Szczecin na Wieczór" Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, mówił jednak, że w rzeczywistości to próba łatania budżetu państwa.



- Warto zauważyć, że nawet w tym, co było pisane w uzasadnieniu ustawy, rząd przyjął, że ustawa będzie dostarczać co roku przynajmniej przez 10 lat, trzech miliardów złotych. To mniej więcej świadczy o tym, że nikt absolutnie, również z rządzących nie wierzy w to, że ustawa spowoduje spadek spożycia tych produktów - uważa Gantner.



W sieci krążą już zdjęcia, na których widać porównanie cen napojów z końcówki 2020 i początku 2021 roku. Różnica sięga niekiedy 40 procent. - Nie wszędzie tak jednak jest, na rynku panuje obecnie chaos - mówił ekonomista Marek Zuber. - Poszedłem do kilku sklepów, żeby zobaczyć, co się dzieje z cenami tych napojów. W jednym ze sklepów zobaczyłem bardzo mocny wzrost, w innym kompletnie nic się nie wydarzyło. Nawet jest utrzymywana promocja sprzed świąt. Myślę, że najbliższe tygodnie pokażą nam, w jaki sposób producenci i handel na to zareagują.



W Polsce 1/3 dzieci i młodzieży ma trudności z utrzymaniem odpowiedniej wagi.