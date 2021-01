"Do bardzo wysokich danych nie powinniśmy się przyzwyczajać"

Dane świadczą o trwającej pandemii i konieczności zachowywania reżimu sanitarnego - mówi doktor Michał Sutkowski. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 6 640 nowych zakażeń koronawirusem. Od czwartku zmarło 346 zakażonych osób.

- To są dane charakterystyczne dla ostatnich co najmniej kilku tygodni - mówi doktor Michał Sutkowski. - Dane są z trochę malejącą tendencją zakażeń i niewiele malejącą tendencją zgonów, ale do tych danych, bardzo wysokich nie powinniśmy się przyzwyczajać i dbać o to, żeby było inaczej - podkreśla Sutkowski.Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach: mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim. W naszym regionie mamy 504 nowe zakażenia. Zmarło 19 osób.Zachodniopomorskie nadal jest w czołówce regionów z największą liczbą zakażeń, a także najwyższych współczynnikiem zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców.Od początku epidemii w Polsce potwierdzono ponad 1 milion 464 tysiące zakażeń koronawirusem. W sumie zmarło prawie 35 tysięcy zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 1 milion 213 tysięcy.