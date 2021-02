"Paczka dla Bohatera" z wyróżnieniem od prezydenta

Stowarzyszenie "Paczka dla Bohatera" otrzymało wyróżnienie od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

To dyplom "Dla dobra wspólnego" - za zasługi w pomocy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze stowarzyszenia pomagają kombatantom, którzy walczyli o wolność Polski.



To nie tylko paczki z żywnością, ale również remonty mieszkań, organizowanie wakacji, a przede wszystkim - wizyty i dobre słowo - tłumaczy Tomasz Sawicki, prezes Stowarzyszenia "Paczka dla Bohatera".



- Nigdy nie robiliśmy tego dla nagród, ale na pewno bycie zauważonym przez naszego prezydenta jest to wielki zaszczyt, nie tylko my dobro czynimy, bo jest przecież wiele organizacji fantastycznych, które czynią dobro. Tak naprawdę dla nas są ważne słowa, które od początku kierują działaniem naszej "Paczki" - "Walczyli dla nas, teraz my zawalczymy dla nich". Teraz to my walczymy dla nich, w sytuacji trudnej, ale nigdy się nie poddamy, bo po to jesteśmy - dodaje Sawicki.



Gala "Dla dobra wspólnego" odbyła się w Radomiu. Oprócz szczecińskiego stowarzyszenia wyróżnienia otrzymali również m.in. Jakub Wachnicki, Akcja "Widzialna ręka" czy pośmiertnie Bartłomiej Skrzyński.

