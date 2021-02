Nowe lodołamacze w Szczecinie najpóźniej za dwa miesiące

Jednostki liniowe buduje Stocznia Shipbulding z Trójmiasta. źródło: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Najpóźniej za dwa miesiące Wody Polskie w Szczecinie będą mieć dwa nowe lodołamcze. To Ocelot i Tarpan.

Jednostki liniowe buduje Stocznia Shipbulding z Trójmiasta. Mają zastąpić starsze, wysłużone jednostki. Lodołamacze liniowe to jednostki mniejsze, ich zadaniem jest wspieranie lodołamaczy czołowych w kruszeniu lodu. Gotowe miały być pod koniec roku, jednak epidemia koronawirusa opóźniła prace.



- Budowa zmierza do końca - mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szcmzecinie. - To są kwestie covidowe i naprawdę bardzo obiektywne. Myśmy od początku mieli zgłoszone, właściwie prawie rok temu, problem z dopłynięciem silnika do nas, ze względu na pierwszą falę Covidu, potem był problem z miesięcznym przestojem stoczni. Będziemy mieć te lodołamacze za 1,5 do dwóch miesięcy. One wesprą naszą flotę i pozwolą, żeby była odrobina odmłodzona.



Koszt budowy dwóch lodołamaczy dla Wód Polskich w Szczecinie to ponad 30 milionów złotych, z czego większość stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności.