Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Właściciel dotrzymał słowa, przemalował elewację kamienicy przy deptaku Bogusława w Szczecinie.

Na rogu przy skrzyżowaniu z aleją Wojska Polskiego powstaje lokal gastronomiczny. Właściciel wczoraj pomalował go na czerwono, co nie spodobało się mieszkańcom



- Niekoniecznie mi się to podoba. To tak, jak kiedyś zrobili Biedronkę, mogłoby być w ciut ciemniejszym odcieniu, jak ta kamienica. - No, słabo - mówili mieszkańcy Szczecina.



Interweniował także miejski konserwator zabytków Michał Dębowski.

Dziś wszystko wróciło do normy, elewacja została odmalowana na biało.

To jest dopiero podkład, później zostanie przemalowana na oryginalny kolor kamienicy.