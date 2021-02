Sprzęt zarekwirowany przestępcom trafił m.in. do szczecińskich szpitali

źródło: https://www.facebook.com/109szpital źródło: https://www.facebook.com/109szpital źródło: https://www.facebook.com/109szpital źródło: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 źródło: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

Zabawki, sprzęt AGD, komputery, a także meble, które zostały zarekwirowane w czasie śledztwa trafiły do szczecińskich szpitali i policji.

Sprzęt w znacznej swojej części służył jednej z rozbitych grup przestępczych, która wyłudziła kilkadziesiąt milionów podatku VAT - mówi Małgorzata Zapolnik z Prokuratury Krajowej w Szczecinie.



- Stosując nowo wprowadzone przepisy ustawami covidowymi prokurator podjął decyzję o przekazaniu tych rzeczy do szpitali jak również na rzecz policji. Sprzęt ten, na wniosek dyrektorów szpitali, który został poparty wnioskiem Naczelnika Zarządu Centralnego Biura Śledczego w Szczecinie został przekazany na oddziały covidowe - powiedziała.



Marcin Górka, rzecznik prasowy 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie mówi, że zarekwirowany sprzęt bardzo przydał się placówce w okresie pandemii.



- Bardzo się cieszymy, że jesteśmy jednym ze szpitali, które ten sprzęt otrzymały. To zarówno sprzęt biurowy jak i rekreacyjny czy meble. One są już używane i będą przez naszych pacjentów jak i są pomocą dla personelu medycznego i administracji naszego szpitala - dodał.



Wartość zarekwirowanego sprzętu to 3 miliony złotych.

