Naukowiec ze Szczecina wykorzysta próbki z Marsa

Naukowiec ze Szczecina wykorzysta próbki pobrane przez łazik, który wylądował na Marsie. Prof. Aleksandra Radlińska prowadzi prace badawcze na Uniwersytecie Stanowym w Pensylwania dla NASA.

Pracuje nad betonem, z którego wybudowana zostanie stacja badawcza i schrony na Marsie. Łazik "Perseverance" ze śmigłowcem Ingenuity na pokładzie wylądował na Czerwonej Planecie kilka dni temu.- Teraz będzie badał powierzchnię Marsa i pobierał próbki, które zostaną wykorzystane między innymi do stworzenia surowca do budowy stacji badawczych - mówi prof. Radlińska. - Pojawia się pytanie, z czego te schrony lub budynki mają powstać. Najprawdopodobniej będą powstawały z materiałów dostępnych na powierzchni Księżyca lub na powierzchni Marsa. I moglibyśmy ten materiał budowlany formować, ponieważ wszystkie te schrony i budynki będą musiały mieć bardzo grubą warstwę, żeby zabezpieczyć przed promieniowaniem.Jak ocenia prof. Radlińska, budowanie ewentualnych baz na Marsie to kwestia nawet dwóch dekad, ale warto inwestować w takie badania i misje. - Naprawdę podziwiam NASA, że mimo że jest bardzo dużo oporów, dlaczego tak kosztowne badania są kontynuowane, że oni stanowczo i krok po kroku osiągają swoje wszystkie wyznaczone cele. Cały czas czekamy na informacje, co się dzieje na powierzchni i co się dzieje pod powierzchnią i coraz głębiej w powierzchni.Łazik ma badać Marsa przez minimum dwa lata, ale inżynierowie podkreślają, że ten czas będzie najprawdopodobniej kilkakrotnie dłuższy.Łazik "Perseverance" posiada najnowocześniejszy sprzęt audio i wideo. Na swoim pokładzie ma również specjalnego drona, którego głównym zadaniem będzie penetrowanie okolicy. Praca łazika ma przysłużyć się do załogowego już lotu na Marsa w przyszłości.