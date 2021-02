Ruch wahadłowy i kłopoty kierowców w drodze na Bezrzecze [WIDEO, ZDJĘCIA]

Uwaga kierowcy - ruch wahadłowy na skrzyżowaniu ulic Modrej, Szerokiej i Szafera w Szczecinie. Od rana są tam utrudnienia.

To kolejne miejsce, w którym kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. Wpływ ma też przebudowa ulicy Szafera do hali Netto Arena. Od wczesnych godzin porannych duże kłopoty mają kierowcy jadący w stronę Bezrzecza, Wołczkowa i Dobrej i odwrotnie w kierunku centrum Szczecina.Wszystko przez to, że drogowcy wznawiają prace przy budowie nowej linii i pętli tramwajowej. Są już tory, rozjazdy i zasilanie. Trwają prace przy budowie parkingu pętli, chodników, jezdni i kanalizacji deszczowej. Roboty potrwają najprawdopodobniej do końca kwietnia.