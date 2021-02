Nowi terytorialsi na Pomorzu Zachodnim [ZDJĘCIA]

Mat. Prasowe 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Zachodniopomorskie ma 40 nowych terytorialsów. Złożyli w niedzielę przysięgę w 14 Zachodniopomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Uroczystość odbyła się na placu apelowym brygady w Podjuchach.

- Data nie jest przypadkowa - mówi Marcin Górka, rzecznik prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. - 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych a patronem naszej jednostki jest pułkownik Stanisław Sędziak, Wyklęty i Cichociemny, żołnierz Armii Krajowej.



Przysięgę złożyli ochotnicy, którzy do terytorialsów wstąpili 16 dni temu. Przez ten czas odbywali tzw. szkolenie podstawowe - pod okiem instruktorów dzień w dzień szkolili się z obsługi broni, strzelania, taktyki wojskowej, mieli zajęcia z musztry czy udzielania pierwszej pomocy. Pod koniec szkolenia przeszli tzw. pętlę taktyczną - swoisty „egzamin” żołnierzy WOT, mający zweryfikować ich umiejętności nabyte podczas szkolenia.



- Coraz więcej żołnierzy to kobiety - dodaje Górka. - Odsetek kobiet to grubo ponad 20 procent. Są też takie wcielenia, gdzie prawie połowa nowych żołnierzy to są panie. Bierze się to stąd, że służba Wojsk Obrony Terytorialnej nie przeszkadza w pracy zawodowej i w życiu rodzinnym.



Nowi żołnierze pochodzą z całego województwa. To między innymi studenci, uczniowie i pracownicy firm różnych branż.



Jednostka liczy już 530 żołnierzy - ochotników.