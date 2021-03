Rekordowe zainteresowanie rządowym wsparciem dla popegeerowskich gmin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Duże zainteresowanie rządowym programem dla popegeerowskich gmin. W całej Polsce wpłynęło 4000 wniosków o dofinansowanie - w tym prawie 260 od zachodniopomorskie samorządów.

Jedną z gmin z naszego regionu, która chce uzyskać rządowe wsparcie w tym roku, jest Maszewo. Burmistrz Paweł Piesio złożył wnioski o dofinansowanie m.in. remontu drogi we wsi Tarnowo i Maciejewo.



- To bardzo ważny program, ponieważ te obszary popegeerowskie wiele lat temu zostały trochę zostawione samymi sobie - mówi Piesio.



W tej edycji programu do podziału jest 250 mln zł, a gminy popegeerowskie ubiegają się o ponad 5 miliardów złotych wsparcia.



- Już wiemy, że liczba wniosków złożona za pośrednictwem wojewodów przekracza nasze najśmielsze oczekiwania, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego programu. Pokazuje to również, jak duże potrzeby są dziś na terenach popegeerowskich. Jak wiele jest zaniedbań, które będzie trzeba w przyszłości wyrównać - mówi Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.



Jak udało nam się ustalić, tym samym MSWiA chce kontynuować program wsparcia dla gmin popegeerowskich i zwiększyć kwotę dofinansowania w kolejnym roku.