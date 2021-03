Kto operatorem stadionu w Szczecinie? Miasto czeka na oferty w drugim przetargu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wymagania operatora dla nowego stadionu w Szczecinie są ściśle określone. Z Zachodniopomorskiego tylko Pogoń spełnia warunki przetargu, choć przy pierwszym podejściu, klub oferty nie złożył.

Miasto czeka na oferty w drugim przetargu, a nieoficjalnie eksperci z branży mówią nam: ciekawa będzie reakcja kibiców, jak stadionem w Szczecinie zainteresuje się np. Lech Poznań.



Minimum trzy lata doświadczenia w szkoleniu dzieci lub młodzieży i minimum trzy lata doświadczenia zarządzania stadionem III kategorii UEFA. Takie wymagania w naszym regionie spełnia tylko Pogoń, bo tylko stadion przy Twardowskiego w Szczecinie spełnia w naszym województwie wymogi III kategorii UEFA. Dlaczego Pogoń nie przystąpiła do pierwszego przetargu?



"Przedstawiliśmy miastu swoje stanowisko, które zostało uwzględnione przy drugim przetargu. Dlatego też bardzo prawdopodobne jest złożenie przez nas oferty do aktualnego przetargu" - odpisał nam rzecznik Pogoni Krzysztof Ufland.



Czy tak się stanie? Przekonamy się 18 marca. Znaną jednak strategią jest, że wskutek nie udanych przetargów przez brak chętnych wymusza się obniżenie ceny za dzierżawę. Takiego zagrożenia można by uniknąć, gdyby warunki przetargu były mniej rygorystyczne i zarządzać stadionem mógłby np. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ale urzędnicy twierdzą, że lepszy będzie zewnętrzny podmiot i zaprzeczają, aby przetarg był napisany pod Pogoń.



- To nie jest oferta skierowana tylko do jakiegoś monopolisty na rynku - mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.



Jak poinformował Dariusz Sadowski, do Urzędu Miasta w ostatnim czasie zgłosiły się trzy firmy zainteresowanie przetargiem. Miasto jednak nie zdradza szczegółów.