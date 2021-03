ZWiK: Nie będzie podwyżek za wodę i ścieki w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ceny wody i ścieków z uwzględnieniem planowanej inflacji utrzymane zostaną na obecnym poziomie - deklaruje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Mija trzyletni okres obowiązywania poprzednich taryf na wodę i ścieki. Teraz ZWiK musi złożyć stosowny wniosek o zaakceptowanie nowych taryf do Wód Polskich, które pełnią rolę regulatora. Nowa taryfa ma obowiązywać od lipca 2021 roku do 2024 roku.



Wniosek zostanie skierowany do Wód Polskich w nadchodzących tygodniach, jak informuje ZWiK. To ta instytucja ostatecznie zatwierdzi stawki proponowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.



Kilka dni temu, wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zaapelował do władz Szczecina, aby nie podnosiły cen wody i ścieków. Swój apel motywował trudną sytuacją w czasie epidemii.