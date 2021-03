Szczecinianie uczcili historyczny kongres Polaków w Niemczech [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: W.Ochrymiuk, M.Papke, realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Trzeba się było wykazać niezwykłą odwagą aby wziąć udział w tym spotkaniu. W marcu 1938 roku odbył się w Berlinie Kongres Polaków w Niemczech. Wzięło w nim udział 5000 osób.

Przy szczecińskim placu Rodła uczczono to wydarzenie składając kwiaty - mówi Bartłomiej Ilcewicz z Fundacji Patriotycznej im. Witolda Pileckiego.



- Była to o tyle duża odwaga, że w pewnym sensie Polonia była prześladowana, marginalizowana. Sam kongres był również sprawdzany przez gestapo. Miał być transmitowany przez niemieckie radio, ostatecznie to się nie stało. Była to o tyle duża odwaga, że już mieliśmy napięte stosunki polsko-niemieckie, że Polacy to jest naród, który być może być pierwszym zaatakowanym przez coraz bardziej agresywne Niemcy - mówi Ilcewicz.



W Szczecinie mamy wiele upamiętnień przedwojennej Polonii w Niemczech.



- To były osoby, które były związane ze Szczecinem, jak Kmiecik, Omieczyński. I tu w mieście mamy upamiętnienia dotyczące Polaków w Niemczech. Przede wszystkim chociażby nazwa samego placu Rodła w centrum Szczecina. Znajduje się tu poświęcony również związkowi Polaków w Niemczech głaz, mamy również upamiętnienia w Katedrze. Jest tam tablica poświęcona księdzu doktorowi Bolesławowi Domańskiemu - mówi Bartłomiej Ilcewicz.



W Szczecinie od wielu lat przyznawana jest nagroda imienia księdza Bolesława Domańskiego, działacza Związku Polaków w Niemczech.