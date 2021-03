Zachodniopomorskie: 478. Polska: 17 260

Mamy 17 260 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw:

mazowieckiego (2596),

śląskiego (2452),

małopolskiego (1497),

wielkopolskiego (1358),

warmińsko-mazurskiego (1272),

pomorskiego (1207),

dolnośląskiego (1047),

łódzkiego (1022),

podkarpackiego (976),

kujawsko-pomorskiego (946),

lubelskiego (616),

podlaskiego (518),

zachodniopomorskiego (478),

lubuskiego (413),

świętokrzyskiego (338),

opolskiego (250).

274 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.Z powodu COVID-19 zmarło 89 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 309 osób.Liczba zakażonych koronawirusem: 1 828 313 / 45 997 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).W ciągu doby po zakażeniu koronawirusem wyzdrowiały 4 552 osoby. Łącznie w Polsce za ozdrowieńców uznano 1 507 905 osób.W szpitalach zajętych jest 18 378 łóżek przez chorych na Covid-19. Wolnych pozostaje niespełna 9 tysięcy łóżek.Pod respiratorami są 1 902 osoby. Wolnych pozostaje 800 urządzeń.W kwarantannie jest ponad ćwierć miliona osób. To więcej o ponad 5 tysięcy niż we wtorek.