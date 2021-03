Korki z obu stron remontowanej Estakady. Miasto ma "diagnozę"

Organizacja ruchu przed wjazdami na Estakadę Pomorską została poprawiona i jest już prawidłowa - zapewniają szczecińscy urzędnicy.

Od kilku dni kierowcy jeżdżący, między Lewo- i Prawobrzeżem Szczecina, ulicą Gdańską skarżą się na ogromne korki.- Chciałbym rozpisać konkurs, jak najlepiej zablokować miasto. - Proszę w imieniu moim i pewnie setki kierowców, którzy stoją na Trasie Zamkowej w korku, podziękować osobie, która jest odpowiedzialna za organizację ruchu. - Szkoda gadać, po prostu - mówią kierowcy.Teraz przejazd przez Estakadę, w związku z pracami remontowymi, jest ograniczony do dwóch pasów. Urzędnicy uznali, że kierowcy jeżdżą tam niebezpiecznie i zmienili organizację ruchu tak, by zwalniali.- Poprawiliśmy oznakowanie, a problemy wynikają ze sposobu jazdy - tłumaczył, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", kierownik zespołu ds. organizacji ruchu w Urzędzie Miasta w Szczecinie Marcin Charęza.- Poruszając się ulicą Gdańską, raczej nikt nie chciał jechać prawym pasem, teraz wielkim zdziwieniem dla większości poruszających się lewym pasem ruchu, było to, że nagle lewy pas ruchu się kończy - przekonywał Charęza.Mimo tego korki nadal są, szczególnie w godzinach szczytu. Miasto jednak nie zamierza zmieniać organizacji. Remont estakady ma potrwać dwa lata.Rzecznik miasta ds. inwestycji Piotr Zieliński tłumaczył z kolei, dlaczego aby przyspieszyć, prace nie są wykonywane np. wieczorami.- To wynika z harmonogramu robót, również z samego przetargu, w którym były określone warunki dotyczące tego, w jaki sposób te prace mają być realizowane. Wiadomo jest, że tutaj dodatkowo musielibyśmy płacić pracownikom, którzy w porze nocnej musieliby te roboty wykonywać - dodał Zieliński.Modernizacja Estakady obejmuje remont nawierzchni zarówno nad, jak i pod obiektem. Inwestycja będzie kosztować około 45 mln zł.