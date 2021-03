WielkaMOC - wesprzyj seniorów

Szczecińskie Centrum Seniora rusza ze świąteczną akcją pod hasłem: WielkaMOC. Starsi i potrzebujący mieszkańcy Szczecina otrzymają paczki żywnościowe.

- Z jednej strony uruchomiliśmy zbiórkę pieniężną, na którą mogą się zdecydować osoby, zakupić symboliczny koszyk w dowolnej kwocie. I później za całą uzbieraną kwotę kupimy m.in. produkty spożywcze i higieniczne dla potrzebujących osób starszych. Ale jest też druga droga, ponieważ we współpracy z Klubami Seniora w Szczecinie uruchomiliśmy "koszyki dobroci'; w dziewięciu miejscach w Szczecinie można zostawić produkty żywnościowe czy też artykuły chemiczne czy też higieniczne - informuje Klaudia Piotrowska z Centrum Seniora w Szczecinie.



Jak włączyć się do wielkanocnej akcji?Paczki zostaną przekazane seniorom, którzy zgłaszają się do Centrum Seniora ale także osobom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Uniwersytet Trzeciego Wieku czy kluby seniora.Obydwie zbiórki prowadzone są do końca marca.Dziewięć miejsc do których można dostarczać produkty to: Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Turkus", Klub Seniora Activ, Fundacja HumanumKlub "Dąb", Klub "Bukowe", Projekt Aktywni 50 +, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem i Dom Kultury 13 MUZ.