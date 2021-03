Sprawdź, czy jesteś odporny na koronawirusa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk[Radio Szczecin]

Teraz można sprawdzić swoją odporność na koronawirusa. To dzięki specjalistycznym badaniom, jakie przeprowadza laboratorium 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie.

W praktyce oznacza to pobranie krwi i poddanie jej analizie. Lekarze określają ilość przeciwciał w organizmie.



Dzięki badaniu można sprawdzić czy przeszło się chorobę oraz jaka jest nasza odporność po przyjęciu szczepionki - mówi Judyta Żurawowicz, kierownik laboratorium. - Przeciwciała to są białka, które są wytwarzane pod wpływem antygenu. Jeżeli wirus dostanie się do organizmu, pod wpływem tego wirusa wytwarzają się przeciwciała i my te przeciwciała oznaczamy.



- Tłumaczymy pacjentom wyniki badań, określamy poziom odporności - dodaje Żurawowicz. - W praktyce to wygląda tak, że przychodzi pacjent, nie musi być na czczo i pobieramy krew. To nasze rutynowe badanie i oznaczamy na aparacie poziom przeciwciał. Na wyniki czeka się do trzech godzin.



Punkt pobrań w 109. Szpitalu Wojskowym czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 11.