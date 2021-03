Sondaż Estymatora: analiza ekspertów

Prof. US Maciej Drzonek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mimo pandemii i różnych, związanych z tym niedogodności PIS utrzymuje przewagę; Koalicja Obywatelska musi coś zrobić - o najnowszych wynikach sondażowych wypowiedział się politolog, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Maciej Drzonek.

Jak podaje pracownia Estymator: PiS mogłoby liczyć w wyborach na 37,7 proc. głosów, to minimalny wzrost - w porównaniu do sondażu sprzed miesiąca - o 0,1 pkt proc.



Na Ruch Szymona Hołowni Polska 2050 zagłosowałoby 18,3 proc. wyborców - to wzrost o 1,2 pkt proc. Na Koalicję Obywatelską głos oddałoby 17,1 proc. respondentów, to mniej o 2,1 pkt proc.



- Prawo i Sprawiedliwość pomimo różnych, wewnętrznych perturbacji utrzymuje dosyć znaczącą przewagę nad ruchem Polska 2050 Szymona Hołowni. A tuż za nimi Koalicja Obywatelska; myślę, że Platforma Obywatelska musi zdecydowanie cokolwiek zrobić, żeby nie być na trzecim miejscu - analizował prof. Drzonek.



Oczywiście wszystko może się zmienić - dodał.



- Pomimo pandemii PiS utrzymuje tę przewagę, ale wszystko może się zmienić, bo przecież pandemia się jeszcze nie skończy - powiedział.



Miałkość programowa opozycji sprawia, że od 2015 roku nic się nie zmienia. Permanentnie w wyborach i w sondażach prowadzi PiS - tak wyniki sondażu komentuje dr hab. Waldemar Urbanik - rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie.



- Jest to efektem dobrej społecznie oceny rządów PiS, ale też w dużej mierze jest to wynikiem słabości opozycji; w tej liczbie głównie dotychczas najsilniejszej partii, jaką była Platforma Obywatelska - uznał.



Wynik sondażu pokazuje, że nie tyle zmienia się dużo, jeśli chodzi o poparcie dla obozu rządzącego, ile następują pewnego rodzaju przetasowania, jeśli chodzi o "obóz opozycyjny".



- Wydaje się, że Koalicja Obywatelska, której głównym trzonem jest Platforma Obywatelska przestaje być dominującą siłą opozycyjną na polskiej scenie politycznej. Wydaje się również, że umiarkowane zachowania, czy postawy lewicy przynoszą pewnego rodzaju profit w postaci - jednak, dość powoli - ale wzrastających notowań tego ugrupowania politycznego - dodał dr Urbanik.



Według sondażu do Sejmu dostałaby się także Lewica z 11,6 proc. poparcia to wzrost o 0,2 pkt proc., Konfederacja z 6,8 proc. zaliczyłaby spadek o 0,1 pkt proc., oraz PSL-Koalicja Polska z 5,9 proc. i wzrostem poparcie o 0,4 pkt proc.



Poniżej progu pozostałoby ugrupowanie Kukiz'15 z 2,4 proc. poparcia.