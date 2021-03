Duńska i Twardowskiego - nowe siedziby pogotowia ratunkowego

Koszt stacji przy Duńskiej to 16 milionów, a przy Twardowskiego - 32 miliony złotych. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Będzie szybszy dojazd karetek pogotowia ratunkowego w północnych dzielnicach Szczecina - w przyszłym miesiącu ma zostać oddana do użytku nowa stacja pogotowia ratunkowego przy ulicy Duńskiej.

W miniony piątek natomiast podpisano umowę z wykonawcą drugiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Obiekt przy ulicy Twardowskiego to bardzo ważna inwestycja - mówi wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki i dodaje, że połowę pieniędzy na budowę przekazał rząd.



- W czasie tego roku przekonaliśmy się, że państwo musi współdziałać z samorządem, samorząd musi współdziałać z państwem po to, by nieść pomoc mieszkańcom, żeby chronić ich życie i zdrowie - powiedział.



Koszt stacji przy Duńskiej to 16 milionów, a przy Twardowskiego - 32 miliony złotych.