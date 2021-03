Małżeństwo terytorialsów. Połączył ich sport [WIDEO]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Połączył ich zawodowy sport a teraz będą służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej w Szczecinie. Małżeństwo, Aleksandra i Bartłomiej Mazan, ukończyli szesnastodniowe szkolenie wstępne do wojska.

Para zajmuje się "orientacją precyzyjną". To biegi, w których trzeba nie tylko zadbać o najkrótszy czas, ale też opracować najszybszą drogę do mety.



Teraz do następnych zawodów wyczynowcy będą przygotowywać się w koszarach przy ulicy Metalowej w szczecińskich Podjuchach. W 2012 roku połączyła nas miłość do sportu - wspomina Bartłomiej Mazan. - Podszedłem do niej i spytałem, jak jej poszedł bieg, że chciałbym przeanalizować mapę, także to był zabawny podryw. To był podryw na mapę. Całokształt wziął górę i jesteśmy razem.



Wpływ na decyzję o wstąpieniu w szeregi "terytorialsów" miała najbliższa rodzina - dodaje Aleksandra Mazan. - Inicjatywa wyszła od mojego taty, który zachęcał nas od dłuższego czasu, początkowo namawiał na kursy oficerskie a teraz jak sam ma wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej zachęcił, żebyśmy razem z nim spróbowali i rozpoczęli przygodę w WOT.



Bartłomiej Mazan w 2020 roku został mistrzem Polski w orientacji precyzyjnej. - Orientacja precyzyjna to dyscyplina, która w naszym kraju zyskuje na popularności - opowiada Bartłomiej Mazan. - Zawodnik na starcie otrzymuje mapę, na której ma zaznaczone punkty kontrolne, które musi odnaleźć w terenie przy użyciu kompasu.



To dla nas idealny sport, bo lubimy zmiany - dodaje Aleksandra Mazan. - Trzeba znać się na mapie, potrafić ją czytać, wybierać odpowiednie warianty, najkrótszą i najszybszą drogę do danego punktu. Nie lubimy nudy. Lubimy jak w naszym życiu ciągle się coś dzieje.



Małżeństwo regularnie organizuje biegi dla mieszkańców miasta i regionu. To tzw. "Szczecińska dobranocka". Organizatorzy będą od teraz przygotowywać się do zawodów w salach treningowych WOT.