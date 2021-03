PiS: Krytyka szpitali tymczasowych przez PO nieuprawniona [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szpitale tymczasowe są potrzebne, a ich krytyka przez Platformę Obywatelską nieuprawniona. Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują, by epidemii nie wykorzystywać do bieżącej walki politycznej.

- Żeby politycy opozycyjni przyjęli postawę pełną odpowiedzialności - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Żeby na dramacie, jakim jest epidemia wirusa, nie budowali swojej pozycji politycznej, żeby włączyli się do konstruktywnej pracy.



Przykładowo, szpital tymczasowy na Pomorzanach, przyjął już setki pacjentów - mówi poseł PiS Czesław Hoc. - Od 23 grudnia 2020 roku do 14 marca 2021 hospitalizowano 288 pacjentów, w tym 240 na sektorze tlenowym i 40 na sektorze respiratorowym.



Szpitale tymczasowe i sprzęt po epidemii pozostaną i wzmocnią służbę zdrowia - dodaje poseł PiS Michał Jach. - Ten budynek był nieczynny. Szpital myślał o tym, żeby go wyremontować, ale oczywiście nie było na to pieniędzy. Rząd wyremontował ten szpital, wyposażył w łóżka. Kiedyś ta pandemia się skończy, w szpitalu klinicznym pozostanie trwała materia, która rozszerzy możliwości hospitalizowania szpitali.



Koszt remontu budynku to 26 milionów złotych. Minionej doby w naszym regionie odnotowano 344 nowe przypadki koronawirusa.