Szczecin zrezygnował z ministerialnych pieniędzy. Dlaczego?

Ministerstwo Sportu daje pieniądze dla osób, które miały pieczę nad "orlikami". Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Radni osiedla pytają o to, dlaczego miasto zrezygnowało z programu "Lokalny Animator Sportu". Ministerstwo Sportu daje pieniądze dla osób, które miały pieczę nad "orlikami". W tej edycji szczeciński urząd aplikacji nie złożył, bo - jak twierdzą urzędnicy - "działa program miejski i w 100 procentach zaspokaja potrzeby".

Łukasz Listwoń, przewodniczący rady osiedla Drzetowo-Grabowo jest zdziwiony decyzją miasta.



- Trochę nas to dziwi i niepokoi; wszędzie się mówi o podwyższonej konieczności zabiegania o aktywność fizyczną, a tu nagle Miasto odrzuca możliwość dofinansowania Ministerstwa Sportu - mówił.



Swoje wątpliwości w mediach społecznościowych wyrażają także radni osiedlowi z innych dzielnic. Marta Kufel z urzędu miasta odpowiada:



- Przede wszystkim z uwagi na to, że od 10 lat Miasto koordynuje swój własny program "Animator Sportu", który w 100 procentach zabezpiecza wszelkie potrzeby związane z opieką animatorów nad "orlikami" - powiedziała.



W tym roku nabór do ministerialnego programu "Lokalny Animator Sportu" jest już zamknięty.

