Trwa remont al. Jana Pawła II, a SEC rozpoczął kolejne prace przy urzędzie

Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin]

Zamknięty parking i wjazdy wokół gmachu - trwa drogowe zamieszanie w okolicy Urzędu Miasta w Szczecinie. Szczecińska Energetyka Cieplna rozkopała teren.

To wszystko przez prace, które prowadzi w tym rejonie SEC. Zamknięto ulice Stanisława Moniuszki i Karola Szymanowskiego oraz wjazd od ul. Odrowąża. Parking przy fontannie jest ogrodzony, nie można z niego korzystać.



Kierowcy są wściekli.



- Bardzo ciężko się jeździ. W zasadzie w okolicach Urzędu Miejskiego to chyba teraz tylko fosy brakuje, żeby móc się tutaj dostać do środka. Mamy zamkniętą aleję Papieża Jana Pawła II. Natomiast w tym momencie SEC rozkopał okolice od parkingu. Fajnie by było, jakby udało się to wyjaśnić - mówi kierowca.



Rzeczniczka Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Danuta Misztal wyjaśnia:



- Wymieniamy ponad 400 metrów sieci ciepłowniczej o różnej średnicy. Jest to w ramach projektu, który realizujemy z dofinansowaniem środków unijnych. U nas jest ona popularnie nazywana "Unią 3" - mówi Misztal.



Remont sieci ma się zakończyć 2 kwietnia. Koszt całej inwestycji pod hasłem "Unia 3" to ok. 100 mln zł.